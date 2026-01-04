Александр Секулич высказался о победе «Зенита» в матче с «Пармой»
Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (85:77).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
77 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Бетсити Парма: Адамс - 20, Захаров - 13, Адамс - 12, Сандерс - 12, Картер - 12, Свинин - 3, Шашков - 3, Фирсов - 2, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров
Зенит: Рэндольф - 27, Воронцевич - 15, Фрейзер - 14, Мартюк - 8, Жбанов - 7, Роберсон - 4, Емченко - 4, Карасёв - 3, Узинский - 3, Щербенев, Кривых
«Сегодня мы играли ограниченным ростером с тяжёлым соперником, который особенно хорошо проводит домашние матчи, был практически непобедим. Мы показали хорошую командную игру и защиту, в особенности против таких игроков, как у соперника. Большую часть игры контролировали и сделали всё, что необходимо как в защите, так и в нападении», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги.
Эта победа позволила «Зениту» вернуться в топ-3 регулярного чемпионата.
