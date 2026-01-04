Александр Секулич высказался о победе «Зенита» в матче с «Пармой»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (85:77).

«Сегодня мы играли ограниченным ростером с тяжёлым соперником, который особенно хорошо проводит домашние матчи, был практически непобедим. Мы показали хорошую командную игру и защиту, в особенности против таких игроков, как у соперника. Большую часть игры контролировали и сделали всё, что необходимо как в защите, так и в нападении», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги.

Эта победа позволила «Зениту» вернуться в топ-3 регулярного чемпионата.