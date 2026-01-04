Скидки
Пашутин — о матче «Пармы» с «Зенитом»: 16 штрафных в первой четверти поломали наш ритм

Главный тренер баскетбольной команды «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» (77:85) в матче Единой лиги ВТБ. Наставник пермяков отметил, что из-за большого количества фолов его команда не смогла сохранить хороший старт.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
77 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Бетсити Парма: Адамс - 20, Захаров - 13, Адамс - 12, Сандерс - 12, Картер - 12, Свинин - 3, Шашков - 3, Фирсов - 2, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров
Зенит: Рэндольф - 27, Воронцевич - 15, Фрейзер - 14, Мартюк - 8, Жбанов - 7, Роберсон - 4, Емченко - 4, Карасёв - 3, Узинский - 3, Щербенев, Кривых

«Знали силу соперника. Первую четверть начали хорошо, поймали ритм, но 16 штрафных за четверть поломали его, после не удалось реализовать ту энергию, которую показали на старте. Мы должны быть готовы к такой тактике и жёсткой борьбе. Нужно акцентировать внимание на игре в защите на смене, как раз в заключительной четверти правильных смен нам не хватило. Также мы совершили 18 потерь, что также сказалось на результате. Но стоит отдать должное парням, они боролись до конца и хотели показать болельщикам, что мы играем на равных со всеми. Спасибо нашим болельщикам за полный зал и поддержку. Будем готовиться к игре с «Автодором» 8 января», — приводит слова Евгения Пашутина пресс-служба Единой лиги.

