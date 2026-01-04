Дячок назвал молодых баскетболистов, за которыми РФБ следит в рамках развития сборных

Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок заявил, что организация делает акцент на развитии талантливых молодых игроков в период отстранения сборных от международных турниров. Он назвал имена нескольких перспективных баскетболистов.

«У нас отличная плеяда молодых ребят, которых мы развиваем в рамках института наших сборных. Например, Илья Ермаков отлично проявил себя в Суперлиге в возрасте 17 лет и попал в сильнейшую пятерку, уехал в Национальную студенческую лигу. Также есть Владислав Голдин, который уже находится в «Майами» на двустороннем контракте, ждём, что он проявит себя в G-лиге и появится в основном составе. Виктор Лахин также попал в G-лигу в системе «Оклахомы».

Сейчас у нас есть возможность делать акцент именно на наших молодых ребятах. Пока мы отстранены от международных соревнований, можем просматривать ближайшие резервы, привлекать их на сборы и организовывать международные матчи», — приводит слова Владимира Дячка «РИА Новости».