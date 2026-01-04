Скидки
Школьные баскетболистки в автобусе увидели, как их тренер попал в смертельное ДТП

Комментарии

Девушки из школьной баскетбольной команды в США стали свидетелями жёсткой аварии, в которую попал их тренер Джереми Шоппер. Он ехал в машине вместе со своей 16-летней дочерью и ещё одной юной спортсменкой, когда их автомобиль столкнулся лоб в лоб с другим на шоссе в штате Арканзас.

Водитель второго автомобиля, 23-летний Дайлан Вагонер, погиб на месте. Тренер Шоппер в критическом состоянии был доставлен в больницу вертолётом, обе 16-летние девушки также получили травмы.

«Девушки из баскетбольной команды были в автобусе прямо за машинами, попавшими в аварию, к сожалению, стали свидетелями происшествия», — приводит слова мэра города Гринлэнд Джима Ренфроу издание The US Sun.

По данным полиции, авария произошла из-за того, что погибший водитель выехал на встречную полосу. В школе, где работает тренер, отменили ближайшую игру и организовали психологическую помощь для очевидцев.

