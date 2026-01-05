Скидки
Нандо Де Коло покинул АСВЕЛ в середине сезона и перешёл в «Фенербахче»

Нандо Де Коло покинул АСВЕЛ в середине сезона и перешёл в «Фенербахче»
Комментарии

Известный французский разыгрывающий Нандо де Коло покинул клуб АСВЕЛ в середине сезона и перешёл в турецкий «Фенербахче».

Разыгрывающий, набравший более 5000 очков в Евролиге, завершит сезон в составе действующего чемпиона Европы, стамбульского «Фенербахче». Получив предложение от турецкого клуба, Нандо решил воспользоваться этой возможностью, и АСВЕЛ не стал препятствовать его желанию, уважая выбор игрока.

«Запрошенный турецким клубом Нандо захотел воспользоваться этой возможностью, чему АСВЕЛ не стал противиться, желая уважать волю игрока. Весь клуб благодарит Нандо за его честность и профессионализм на протяжении всех этих лет, проведённых в АСВЕЛе, желает ему ещё максимум радости и трофеев в продолжение карьеры», — приводит сообщение команды французская газета Le Parisien.

Нандо Де Коло преодолел отметку в 5000 очков в Евролиге, ЦСКА отреагировал
