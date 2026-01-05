«Безумие». Эксперт оценил игру Егора Дёмина в НБА

Журналист и баскетбольный обозреватель Альберт Гим поделился впечатлениями о прогрессе разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Эксперт вспомнил, как наблюдал за его подготовкой к драфту, и отметил, что его нынешняя игра в НБА не стала для него сюрпризом.

«Помню видео, как он делал огромное количество повторений. Механика броска была стабильной. Он бросал с уверенностью, и мяч постоянно находил цель. И у меня не было ни малейшего ощущения, что этот парень не станет как минимум хорошим шутером — я видел это своими глазами. Мы стояли с ним на площадке, были рядом, когда он разбирал видео вместе с профессиональным тренером Заком Гонсалесом.

Это был отличный опыт — находиться с ним в зале, видеть, как он реализует все эти броски и старательно работает над ними. И теперь, глядя на его выступления за «Бруклин Нетс», хочется сказать, что мы это предвидели, несмотря на то что тогда подобные слова могли прозвучать как безумие. Мы видели, как он работал, и видели, как он попадал сотни бросков», — сказал Гим на канале No Ceilings NBA в YouTube.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: