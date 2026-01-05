Скидки
Владимир Гомельский подвёл итоги первых матчей Единой лиги после Нового года

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский проанализировал результаты первых январских матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В первый игровой день 2026 года в чемпионате состоялось четыре встречи.

«Пари Нижний Новгород» оказался сильнее «Енисея» в Красноярске (76:72), МБА-МАИ дома вырвала победу в игре с «Уралмашем» (73:68), «Зенит» в гостях обыграл «Бетсити Парму» (85:77). А в центральном матче тура УНИКС на выезде одолел «Локомотив-Кубань» — 81:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
72 : 76
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Енисей: Тасич - 21, Сонько - 13, Артис - 10, Долинин - 10, Коулмэн - 8, Рыжов - 7, Ведищев - 3, Перевалов, Шлегель, Скуратов, Середа, Ванин
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 18, Бабурин - 15, Попов - 10, Хантер - 9, Шендеров - 9, Вашингтон - 8, Карпенков - 4, Платонов - 3, Буринский, Гришаев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
73 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Трушкин - 16, Платунов - 14, Савков - 8, Личутин - 8, Гудумак - 6, Зайцев - 6, Балашов - 6, Певнев - 6, Воронов - 2, Исмаилов - 1, Комолов, Барашков
Уралмаш: Эллис - 13, Карданахишвили - 11, Нэвелс - 10, Даглас - 8, Нэльсон - 8, Герасимов - 7, Риз - 5, Пынько - 4, Далтон - 2, Петенев, Писклов, Новиков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
77 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Бетсити Парма: Адамс - 20, Захаров - 13, Адамс - 12, Сандерс - 12, Картер - 12, Свинин - 3, Шашков - 3, Фирсов - 2, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров
Зенит: Рэндольф - 27, Воронцевич - 15, Фрейзер - 14, Мартюк - 8, Жбанов - 7, Роберсон - 4, Емченко - 4, Карасёв - 3, Узинский - 3, Щербенев, Кривых
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
77 : 81
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Мартин - 18, Хантер - 18, Миллер - 11, Ищенко - 9, Джонсон - 8, Робертсон - 6, Мур - 4, Квитковских - 3, Темиров, Рябков, Попов, Самойленко
УНИКС: Д. Кулагин - 15, Пьерр - 15, Бингэм - 14, Рейнольдс - 13, Лопатин - 9, Беленицкий - 6, Швед - 6, Захаров - 3, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«В Красноярске «Енисей» принимал «Пари НН» и уступил — 72:76. При равной игре сложилось впечатление, что защитники хозяев впервые в жизни увидели Бабурина. Евгений забросил три трёхочковых броска в самых решающих ситуациях. А защита всё надеялась на его промахи.

МБА обыграл дома «Уралмаш» — 73:68. Главной причиной победы считаю то, что хозяева выиграли борьбу на щите. Кроме того, очень здорово сыграл Трушкин, которому удались не только дальние броски, но и из-под щита. А у «Уралмаша» провалил матч Далтон.

В Перми «Парма» имела возможность закрепиться на четвёртом месте в турнирной таблице в случае победы над «Зенитом». Увы, не удалось. Счёт — 77:85 в пользу гостей. Лучшим на поляне в «Зените» был Рэндольф, набравший 27 очков. Отмечу и Воронцевича, забившего пять трёхочковых бросков. А «Парма» совершила 18 потерь. Трудно рассчитывать на победу при таком качестве игры.

И наконец матч недели в Краснодаре: «Локо» — УНИКС. У казанцев отсутствовали сразу несколько легионеров. Но даже в урезанном составе игроки тренера Перасовича бились как львы. УНИКС вчистую выиграл щит, собрав 48 подборов. Прекрасно сыграли Пьерр и Кулагин. Получалось использовать большинство неравноценных разменов. У «Локо» наиболее заметны были Мартин и Хантер. Но этого для победы оказалось недостаточно», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

