Владимир Гомельский подвёл итоги первых матчей Единой лиги после Нового года

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский проанализировал результаты первых январских матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В первый игровой день 2026 года в чемпионате состоялось четыре встречи.

«Пари Нижний Новгород» оказался сильнее «Енисея» в Красноярске (76:72), МБА-МАИ дома вырвала победу в игре с «Уралмашем» (73:68), «Зенит» в гостях обыграл «Бетсити Парму» (85:77). А в центральном матче тура УНИКС на выезде одолел «Локомотив-Кубань» — 81:77.

«В Красноярске «Енисей» принимал «Пари НН» и уступил — 72:76. При равной игре сложилось впечатление, что защитники хозяев впервые в жизни увидели Бабурина. Евгений забросил три трёхочковых броска в самых решающих ситуациях. А защита всё надеялась на его промахи.

МБА обыграл дома «Уралмаш» — 73:68. Главной причиной победы считаю то, что хозяева выиграли борьбу на щите. Кроме того, очень здорово сыграл Трушкин, которому удались не только дальние броски, но и из-под щита. А у «Уралмаша» провалил матч Далтон.

В Перми «Парма» имела возможность закрепиться на четвёртом месте в турнирной таблице в случае победы над «Зенитом». Увы, не удалось. Счёт — 77:85 в пользу гостей. Лучшим на поляне в «Зените» был Рэндольф, набравший 27 очков. Отмечу и Воронцевича, забившего пять трёхочковых бросков. А «Парма» совершила 18 потерь. Трудно рассчитывать на победу при таком качестве игры.

И наконец матч недели в Краснодаре: «Локо» — УНИКС. У казанцев отсутствовали сразу несколько легионеров. Но даже в урезанном составе игроки тренера Перасовича бились как львы. УНИКС вчистую выиграл щит, собрав 48 подборов. Прекрасно сыграли Пьерр и Кулагин. Получалось использовать большинство неравноценных разменов. У «Локо» наиболее заметны были Мартин и Хантер. Но этого для победы оказалось недостаточно», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м: