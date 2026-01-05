Скидки
«Трудно говорить такое». Эксперт высказался о шаге «Бруклина» в отношении Егора Дёмина

Журналист и баскетбольный обозреватель Альберт Гим поделился впечатлениями о выступлениях россиянина Егора Дёмина в «Бруклин Нетс».

«Мне очень нравится, что он сейчас реализует 36,3% бросков из-за дуги. Если он будет держать такой уровень на протяжении всей карьеры — хотя мы с вами никогда не думали, что он станет снайпером вроде Клэя Томпсона — это станет огромным плюсом для команды. Егор умеет органично действовать в атаке, принимать мяч, ставить заслоны и точно распределять передачи, предугадывая движения партнёров. Учитывая всё это, понимаешь, что есть множество причин для оптимизма.

Молодые игроки, выбранные высоко на драфте, не всегда могут сразу проявить себя. Трудно говорить такое как давнему фанату, но руководство «Бруклина», Жорди Фернандес и его штаб в отношении Дёмина сделали всё правильно: они поставили Егора в конкретную ситуацию, где он может преуспеть, и создают условия для его долгосрочного успеха», — сказал Гим на канале No Ceilings NBA в YouTube.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

