Баскетбол

Бруклин Нетс — Денвер Наггетс, результат матча 5 января 2026, счет 127:115, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

13 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Денвер» в матче НБА
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 127:115.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Портер - 27, Клауни - 22, Шарп - 17, Томас - 17, Уильямс - 13, Дёмин - 13, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Траоре - 5, Вульф - 2, Мартин, Уилсон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 26, Уотсон - 23, Гордон - 20, Холмс - 6, Ннаджи - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Пикетт - 3, Джонс, Строутер, Тайсон, Браун

Самым результативным в составе победителей стал Майкл Портер, который записал в свой актив 27 очков и 11 подборов. Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин набрал 13 очков.

В составе «Денвера» самым результативным стал Джамал Мюррэй, набравший 27 очков.

«Бруклин» прервал трёхматчевую серию поражений. «Денвер» потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Бруклин» встретится с «Орландо Мэджик», а «Денвер» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Баскетбол
