«Миннесота» крупно обыграла в гостях «Вашингтон». У Энтони Эдвардса — 35 очков

В ночь с 3 на 4 января мск на паркете «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости выиграли встречу со счётом 141:115.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. На его счету 35 очков, шесть подборов и три результативных передачи. У «Вашингтона» больше всех очков (20) набрал американский защитник Си Джей Макколлум.

В следующем матче «Вашингтон» дома встретится с «Орландо Мэджик», а «Миннесота» на своём паркете сыграет с «Майами Хит». Оба матча пройдут 7 января.