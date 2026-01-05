Скидки
Вашингтон Уизардс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 5 января 2026, счет 115:141, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Миннесота» крупно обыграла в гостях «Вашингтон». У Энтони Эдвардса — 35 очков
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января мск на паркете «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости выиграли встречу со счётом 141:115.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
115 : 141
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Вашингтон Уизардс: Макколлум - 20, Джонсон - 13, Кисперт - 13, Миддлтон - 10, Вукчевич - 8, Каррингтон - 7, Сарр - 7, Кулибали - 6, Шампани - 6, Райли - 6, Багли III - 6, Джонсон - 5, Брэнэм - 4, Гилл - 4
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 35, Рэндл - 22, Гобер - 18, Макдэниелс - 12, Кларк - 12, Рид - 9, Хиланд - 7, Конли - 7, Джузэнг - 6, Миллер - 6, Дивинченцо - 5, Инглс - 2, Диллингэм

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. На его счету 35 очков, шесть подборов и три результативных передачи. У «Вашингтона» больше всех очков (20) набрал американский защитник Си Джей Макколлум.

В следующем матче «Вашингтон» дома встретится с «Орландо Мэджик», а «Миннесота» на своём паркете сыграет с «Майами Хит». Оба матча пройдут 7 января.

