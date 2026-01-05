Лидер НБА «Оклахома» проиграла в гостях «Финиксу». У Гилджес-Александера — 25 очков

Утром 5 января мск на паркете «Футпринт Центр» в американском Финиксе завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 108:105.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Санз» Джордан Гудвин. На его счету 26 очков и четыре подбора. У «Оклахомы» больше всех очков (25) набрал канадский разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. Также в его активе шесть ассистов.

В следующем матче «Финикс» в гостях встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Оклахома» на своём паркете сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Оба матча пройдут 6 января.