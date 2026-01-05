Скидки
Финикс Санз — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 5 января 2026, счет 108:105, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

Лидер НБА «Оклахома» проиграла в гостях «Финиксу». У Гилджес-Александера — 25 очков
Комментарии

Утром 5 января мск на паркете «Футпринт Центр» в американском Финиксе завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 108:105.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
108 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Гудвин - 26, Букер - 24, Брукс - 22, Данн - 9, Гиллеспи - 8, Уильямс - 8, Игодаро - 5, О'Нил - 3, Ливерс - 3, Ричардс, Малуач, Буей, Флеминг, Хэйс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уильямс - 23, Холмгрен - 18, Дорт - 13, Митчелл - 13, Уиггинс - 5, Уоллес - 3, Уильямс - 3, Карузо - 2, Янгблад, Джо, Карлсон

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Санз» Джордан Гудвин. На его счету 26 очков и четыре подбора. У «Оклахомы» больше всех очков (25) набрал канадский разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. Также в его активе шесть ассистов.

В следующем матче «Финикс» в гостях встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Оклахома» на своём паркете сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Оба матча пройдут 6 января.

