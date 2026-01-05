Скидки
37-очковый дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Сакраменто»

В ночь с 4 на 5 января мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Милуоки Бакс». Гости выиграли встречу со счётом 115:98.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
98 : 115
Милуоки Бакс
Милуоки
Сакраменто Кингз: Уэстбрук - 21, Лавин - 20, Шрёдер - 13, Мюррэй - 12, Дерозан - 11, Клиффорд - 7, Рейно - 6, Ачиува - 4, Юбэнкс - 4, Монк, Макдермотт, Шарич, Картер, Эллис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Портер - 25, Тёрнер - 15, Трент-мл. - 13, Роллинз - 12, Портис - 9, Кузма - 3, Грин - 1, Симс, Харрис, Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони

Самым результативным игроком в составе победителей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 37 очков, 11 подборов и одной передачи.

У хозяев наивысшей результативностью отличился американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук, у которого 21 очко, шесть подборов и три передачи.

«Сакраменто» в следующем матче примет «Даллас», а «Милуоки» отправится в гости к «Голден-Стэйт».

