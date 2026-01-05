Скидки
Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис Гриззлиз, результат матча 5 января 2025, счёт 120:114, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Леброн

Дабл-дабл Леброна и 36 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в матче НБА
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в ходе которого на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Хозяева одержали победу со счётом 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27).

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 36, Ларэвиа - 26, Джеймс - 26, Эйтон - 15, Вандербилт - 7, Смарт - 6, Кнехт - 3, Хэйс - 1, Винсент, Джеймс, Клебер, Смит
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 23, Кауард - 16, Джексон - 14, Ландейл - 13, Альдама - 12, Джексон - 11, Колдуэлл-Поуп - 7, Смолл - 7, Колоко - 6, Спенсер - 5, Уильямс Мл., Кончар

Самым результативным в составе калифорнийской команды стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 36 очков, девять подборов и восемь передач. Его партнёр по команде американский звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 ассистов. Также в его активе семь подборов. В составе «Мемфиса» лучшую результативность продемонстрировал Джейлен Уэллс, у которого 23 очка.

В следующем матче «Лейкерс» в гостях встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Мемфис» на своём паркете сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». Оба матча пройдут 7 января.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
