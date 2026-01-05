Дабл-дабл Леброна и 36 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в матче НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в ходе которого на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Хозяева одержали победу со счётом 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27).

Самым результативным в составе калифорнийской команды стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 36 очков, девять подборов и восемь передач. Его партнёр по команде американский звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 ассистов. Также в его активе семь подборов. В составе «Мемфиса» лучшую результативность продемонстрировал Джейлен Уэллс, у которого 23 очка.

В следующем матче «Лейкерс» в гостях встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Мемфис» на своём паркете сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». Оба матча пройдут 7 января.

Главные новости дня: