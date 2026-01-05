НБА: результаты матчей 5 января

Скидки
НБА: результаты игр 5 января

В ночь на 5 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого болельщики смогли увидеть 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты НБА на 5 января:

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 110:114;
«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 135:127;
«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс» — 127:115;
«Майами Хит» — «Миннесота Тимбервулвз» — 115:125;
«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 119:130;
«Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 134:117;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:115;
«Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» — 99:112;
«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 110:104;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Юта Джаз» — 123:114;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон Селтикс» — 115:146.

Главные новости дня:

