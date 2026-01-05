Единая лига: расписание матчей на 5 января

Сегодня, 5 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 5 января:

19:00 мск — ЦСКА — «Автодор».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает казанский УНИКС, на счету которого 17 побед и два поражения. Вторую позицию занимает ЦСКА с показателем 16 побед и два поражения. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (12 побед и шесть поражений).

Главные новости дня: