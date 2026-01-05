Ненад Димитриевич покинул «Зенит» и перешёл в «Баварию» — источник

Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич подписал контракт с «Баварией». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил обозреватель Роберт Хьюзель.

«По моей информации, переход Ненада Димитриевича в «Баварию» до конца сезона завершён», — написал Хьюзель.

Напомним, Димитриевич перешёл в «Зенит» летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ северомакедонский разыгрывающий принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 5,7 передачи.

«Бавария» сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе шесть побед и 13 поражений.

Главные новости дня: