Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин высказался о победе «Бруклина» в матче с «Денвером»

Егор Дёмин высказался о победе «Бруклина» в матче с «Денвером»
,
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (127:115). Россиянин в этой встрече набрал 13 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре передачи.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Портер - 27, Клауни - 22, Шарп - 17, Томас - 17, Уильямс - 13, Дёмин - 13, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Траоре - 5, Вульф - 2, Мартин, Уилсон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 26, Уотсон - 23, Гордон - 20, Холмс - 6, Ннаджи - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Пикетт - 3, Джонс, Строутер, Тайсон, Браун

— Впервые в сезоне у вас шестеро набрали как минимум по 13 очков. Распределять мяч — часть вашей роли. Что было ключевым фактором?
— Командная игра. Делимся мячом, не тянем одеяло на себя, находим партнёров и доводим хорошие броски до отличных.

— При такой сбалансированной атаке насколько чувствовалось, что ребята хотели выиграть ради Майкла [Портера], и насколько сам Майкл хотел обыграть бывший клуб?
— Честно, для меня это новый опыт. Впервые играли против команды, где наш игрок выступал в прошлом сезоне. Но никто на этом не зацикливался — мы просто хотели победить, независимо от соперника. Для Майкла это, вероятно, было важно, но он профессионал. Перед игрой у него есть более существенные задачи, чем личная история, – сказал Дёмин в интервью YES Network.

Материалы по теме
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА «Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА
Егор Дёмин сыграл надёжно на фоне проблем «Денвера». Россиянин держит уровень! Егор Дёмин сыграл надёжно на фоне проблем «Денвера». Россиянин держит уровень!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android