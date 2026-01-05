Егор Дёмин высказался о победе «Бруклина» в матче с «Денвером»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (127:115). Россиянин в этой встрече набрал 13 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре передачи.

— Впервые в сезоне у вас шестеро набрали как минимум по 13 очков. Распределять мяч — часть вашей роли. Что было ключевым фактором?

— Командная игра. Делимся мячом, не тянем одеяло на себя, находим партнёров и доводим хорошие броски до отличных.

— При такой сбалансированной атаке насколько чувствовалось, что ребята хотели выиграть ради Майкла [Портера], и насколько сам Майкл хотел обыграть бывший клуб?

— Честно, для меня это новый опыт. Впервые играли против команды, где наш игрок выступал в прошлом сезоне. Но никто на этом не зацикливался — мы просто хотели победить, независимо от соперника. Для Майкла это, вероятно, было важно, но он профессионал. Перед игрой у него есть более существенные задачи, чем личная история, – сказал Дёмин в интервью YES Network.

