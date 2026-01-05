Скидки
«Для меня это даже честь». Дёмин — об агрессии и жёсткости к нему от соперников в НБА

Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о прогрессе в работе над броском после драфта НБА. Также россиянин отметил, что соперники в НБА стали действовать против него более агрессивно.

— Забавно вспоминать, что на выходе из колледжа многие сомневались в вашем броске. Вы, наверное, всегда были уверены в себе, но насколько, на ваш взгляд, прибавили с момента драфта?
— Не хочу много об этом говорить, чтобы не искушать судьбу. Сейчас у меня всё неплохо, я стараюсь становиться лучше и много работаю над броском. Но загадывать не буду.

— Тогда иначе: замечали, что соперники стали защищаться против вас по-другому — активнее встречают на дуге?
— Да, местами агрессивнее выдавливают с линии трёхочковых, хотя многое зависит от соперника. Каждый матч свой. Для меня это даже честь — когда меня держит их лучший защитник. Это заставляет влиять на игру не только трёхочковыми: нужно лучше проходить под кольцо, атаковать «краску» и создавать моменты для партнёров, – сказал Дёмин в интервью YES Network.

