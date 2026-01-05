Скидки
Леброн превзошёл Криса Пола и вышел на второе место по числу передач в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству результативных передач с учётом регулярного чемпионата и плей-офф.

На данный момент на счету ветерана калифорнийского клуба 13 793 ассиста, что на восемь больше, чем у Криса Пола, который опустился на третью строчку. Лидером по этому показателю остаётся Джон Стоктон с 17 645 передачами.

Джеймс вышел на второе место по числу ассистов в НБА в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» (120:114). В этой встрече Леброн отдал 10 результативных передач. Также на его счету 26 очков и семь подборов.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 36, Ларэвиа - 26, Джеймс - 26, Эйтон - 15, Вандербилт - 7, Смарт - 6, Кнехт - 3, Хэйс - 1, Винсент, Джеймс, Клебер, Смит
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 23, Кауард - 16, Джексон - 14, Ландейл - 13, Альдама - 12, Джексон - 11, Колдуэлл-Поуп - 7, Смолл - 7, Колоко - 6, Спенсер - 5, Уильямс Мл., Кончар
