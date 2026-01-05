Леброн превзошёл Криса Пола и вышел на второе место по числу передач в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству результативных передач с учётом регулярного чемпионата и плей-офф.

На данный момент на счету ветерана калифорнийского клуба 13 793 ассиста, что на восемь больше, чем у Криса Пола, который опустился на третью строчку. Лидером по этому показателю остаётся Джон Стоктон с 17 645 передачами.

Джеймс вышел на второе место по числу ассистов в НБА в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» (120:114). В этой встрече Леброн отдал 10 результативных передач. Также на его счету 26 очков и семь подборов.

