Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке — двое россиян

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели (с 29 декабря по 4 января). В список вошли два российских спортсмена (Дмитрий Кулагин и Владислав Трушкин) и три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Дишон Пьер (УНИКС);
Ливай Рэндольф («Зенит»);
Дмитрий Кулагин (УНИКС);
Джален Адамс («Бетсити Парма»);
Владислав Трушкин (МБА-МАИ).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает казанский УНИКС, на счету которого 17 побед и два поражения. Вторую позицию занимает ЦСКА с показателем 16 побед и два поражения. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (12 побед и шесть поражений).

