«Есть богатыри на Руси». Президент УНИКСа — о Кулагине после матча с «Локомотивом»

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился мнением о недавней гостевой победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (81:77), отметив вклад 33-летнего защитника казанцев Дмитрия Кулагина.

«Равная игра получилась. Конечно, плюс для соперника в том, что его площадка и публика его поддерживала. А так, конечно, у них команда сильна иностранными игроками, а у нас хороший состав российских баскетболистов.

Сейчас мы подписали в команду нового иностранного баскетболиста, форварда [Тайрона Брюэра]. Перед игрой не удалось его заявить. Он примет участие уже в следующем матче.

Так что во встрече с «Локомотивом» мы, конечно, боялись, что без него будем выглядеть слабее. И тем не менее мы неплохо сыграли, и Кулагин здесь был нашим героем. Здорово очень сыграл, и на площадке он был более получаса, был лучшим. Есть богатыри на Руси, пусть и говорят, что баскетбол родом из Америки. Молодец. И далеко не одну игру он прекрасно проводит. Важно, что Кулагин стабилен. Надо отметить ещё, что Пьерр результативно сыграл, Бингэм тоже хорошо выглядел», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

В матче с «Локо» Кулагин набрал 15 очков, четыре подбора и семь результативных передач.

