Главная Баскетбол Новости

«Есть богатыри на Руси». Президент УНИКСа — о Кулагине после матча с «Локомотивом»

«Есть богатыри на Руси». Президент УНИКСа — о Кулагине после матча с «Локомотивом»
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился мнением о недавней гостевой победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (81:77), отметив вклад 33-летнего защитника казанцев Дмитрия Кулагина.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
77 : 81
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Мартин - 18, Хантер - 18, Миллер - 11, Ищенко - 9, Джонсон - 8, Робертсон - 6, Мур - 4, Квитковских - 3, Темиров, Рябков, Попов, Самойленко
УНИКС: Д. Кулагин - 15, Пьерр - 15, Бингэм - 14, Рейнольдс - 13, Лопатин - 9, Беленицкий - 6, Швед - 6, Захаров - 3, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«Равная игра получилась. Конечно, плюс для соперника в том, что его площадка и публика его поддерживала. А так, конечно, у них команда сильна иностранными игроками, а у нас хороший состав российских баскетболистов.
Сейчас мы подписали в команду нового иностранного баскетболиста, форварда [Тайрона Брюэра]. Перед игрой не удалось его заявить. Он примет участие уже в следующем матче.

Так что во встрече с «Локомотивом» мы, конечно, боялись, что без него будем выглядеть слабее. И тем не менее мы неплохо сыграли, и Кулагин здесь был нашим героем. Здорово очень сыграл, и на площадке он был более получаса, был лучшим. Есть богатыри на Руси, пусть и говорят, что баскетбол родом из Америки. Молодец. И далеко не одну игру он прекрасно проводит. Важно, что Кулагин стабилен. Надо отметить ещё, что Пьерр результативно сыграл, Бингэм тоже хорошо выглядел», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

В матче с «Локо» Кулагин набрал 15 очков, четыре подбора и семь результативных передач.

