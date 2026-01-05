Стал известен новый клуб Тони Джекири после ухода из ЦСКА

Бывший центровой ЦСКА Тони Джекири стал игроком «Партизана». Об этом информирует пресс-служба белградского клуба.

«Тони, добро пожаловать в «Партизан», — говорится в сообщении сербской команды.

Напомним, о расторжении контракта между Джекири и ЦСКА стало известно 3 января.

Нигерийский баскетболист присоединился к армейцам летом 2023 года и за два полных сезона стал двукратным чемпионом Единой лиги. В составе красно-синих Джекири принял участие в 115 матчах, в которых в среднем за матч набирал 9,3 очка, делал 5,2 подбора и 1,1 передачи. В нынешнем сезоне Единой лиги спортсмен принял участие в 12 матчах, где в среднем набирал 7,5 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи.

