Инсайдер: ЦСКА — фаворит на подписание Бруно Кабокло

Российский баскетбольный клуб ЦСКА является фаворитом на подписание бразильского тяжёлого форварда Бруно Кабокло, сообщает обозреватель Маттео Андреани.

Бруно Кабокло 30 лет. Бразилец ранее выступал за такие команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), как «Торонто Рэпторс», «Мемфис Гриззлиз» и «Хьюстон Рокетс». С 2024 года выступает за «Хапоэль» Тель-Авив.

Напомним, после 18 игр московский ЦСКА занимает второе место в зачёте регулярного чемпионата Единой лиги. Возглавляет турнирную таблицу казанский УНИКС.

Ранее стал известен новый клуб Тони Джекири после ухода из ЦСКА.

Материалы по теме Официально Стал известен новый клуб Тони Джекири после ухода из ЦСКА

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»