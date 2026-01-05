Энтони Эдвардс установил рекорд НБА по трёхочковым в матче с «Вашингтоном»

Звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс установил рекорд лиги в матче с «Вашингтон Уизардс» (141:115), состоявшемся в ночь с 4 на 5 января.

24-летний Эдвардс стал первым игроком в истории НБА, сумевшим забить более 1200 трёхочковых за карьеру до 25 лет. В общем же списке по числу реализованных дальних бросков американец в настоящий момент занимает 112-е место.

Напомним, в своём следующем матче, который состоится 7 января, «Миннесота» сыграет на домашнем паркете с «Майами Хит».

Энтони Эдвардс провёл фотосессию в джерси с новым номером