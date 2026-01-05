Пистиолис высказался о сложностях предстоящего матча ЦСКА с «Автодором» в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча своей команды в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который состоится сегодня, 5 января. Начало встречи — 17:00 мск.
«Нужно помнить, что наша предыдущая встреча получилась сложной. «Автодор» доказывает, что умеет играть в серьёзный и стабильный баскетбол. Нам нужно собранно подойти к матчу после паузы и продолжать показывать хорошую игру», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.
Отметим, что по последнему силовому рейтингу «Чемпионата» ЦСКА занимает первую строчку. Тем не менее в турнирной таблице команда располагается на втором месте, имея 16 побед и два поражения.