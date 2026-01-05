Миленко Богичевич объяснил, в каком случае «Автодор» может остановить ЦСКА

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич поделился впечатлениями от предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026, который состоится сегодня, 5 января. Начало встречи — 17:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

«Безусловно, на данный момент ЦСКА является сильнейшей командой турнира и чемпионом Лиги ВТБ двух последних лет. Армейцы укомплектованы качественными игроками на всех позициях и давно выступают вместе. В некоторых матчах именно сыгранность и сплочённость делают разницу и помогают им добиваться результата. У наших соперников сильный тренер, который знает, как выигрывать большие матчи.

Домашняя игра с ЦСКА получилась для нас одной из лучших в сезоне. В Москве нужно постараться сыграть с той же энергией и агрессивностью в защите и нападении, а также действовать смело в каждом моменте. Это наш единственный способ противостоять топ-клубам и извлечь максимум из предстоящего матча», — цитирует Богичевича официальный сайт Единой лиги.