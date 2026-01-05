Леброн Джеймс ответил, что помогает ему приносить победы «Лейкерс»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё выступление после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором «Лейкерс» одержали победу со счётом 120:114.

«Я стремлюсь быть всесторонне развитым баскетболистом, чтобы не было пробелов в моей игре. Благодаря этому могу делать всё, что нужно команде для победы», — приводит слова Джеймса Sportskeeda.

Отметим, что Леброн Джеймс набрал 26 очков, сделал 10 результативных передач и собрал семь подборов. Кроме того, Джеймс вышел на второе место в истории лиги по общему количеству передач с учётом игр плей-офф, чему ранее был посвящён отдельный материал на «Чемпионате».