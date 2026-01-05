Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс ответил, что помогает ему приносить победы «Лейкерс»

Леброн Джеймс ответил, что помогает ему приносить победы «Лейкерс»
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё выступление после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором «Лейкерс» одержали победу со счётом 120:114.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 36, Ларэвиа - 26, Джеймс - 26, Эйтон - 15, Вандербилт - 7, Смарт - 6, Кнехт - 3, Хэйс - 1, Винсент, Джеймс, Клебер, Смит
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 23, Кауард - 16, Джексон - 14, Ландейл - 13, Альдама - 12, Джексон - 11, Колдуэлл-Поуп - 7, Смолл - 7, Колоко - 6, Спенсер - 5, Уильямс Мл., Кончар

«Я стремлюсь быть всесторонне развитым баскетболистом, чтобы не было пробелов в моей игре. Благодаря этому могу делать всё, что нужно команде для победы», — приводит слова Джеймса Sportskeeda.

Отметим, что Леброн Джеймс набрал 26 очков, сделал 10 результативных передач и собрал семь подборов. Кроме того, Джеймс вышел на второе место в истории лиги по общему количеству передач с учётом игр плей-офф, чему ранее был посвящён отдельный материал на «Чемпионате».

Сейчас читают:
Леброн Джеймс — второй ассистент в истории НБА. На вершину он, увы, не взойдёт
Видео
Леброн Джеймс — второй ассистент в истории НБА. На вершину он, увы, не взойдёт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android