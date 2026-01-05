Скидки
Видео: лучшие моменты с участием Егора Дёмина в победном матче «Бруклина» в НБА

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:115.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Портер - 27, Клауни - 22, Шарп - 17, Томас - 17, Уильямс - 13, Дёмин - 13, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Траоре - 5, Вульф - 2, Мартин, Уилсон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 26, Уотсон - 23, Гордон - 20, Холмс - 6, Ннаджи - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Пикетт - 3, Джонс, Строутер, Тайсон, Браун

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 13 очков (5 из 9 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), четыре подбора и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+14».

«Чемпионат» делится видео с лучшими моментами с участием российского баскетболиста. Ранее «Чемпионат» подробно осветил прошедший матч с участием Дёмина, а также опубликовал перевод его послематчевого интервью.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

