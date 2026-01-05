Видео: лучшие моменты с участием Егора Дёмина в победном матче «Бруклина» в НБА

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:115.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 13 очков (5 из 9 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), четыре подбора и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+14».

«Чемпионат» делится видео с лучшими моментами с участием российского баскетболиста. Ранее «Чемпионат» подробно осветил прошедший матч с участием Дёмина, а также опубликовал перевод его послематчевого интервью.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.