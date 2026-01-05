Скидки
«Единственный в своём роде». Егор Дёмин назвал уникального баскетболиста в НБА

Комментарии

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин выделил нескольких звёздных игроков, с которыми ему уже пришлось столкнуться на площадке.

«Наверное, отмечу отдельно Кейда Каннингема и Донована Митчелла. Пожалуй, именно эти ребята произвели наибольшее впечатление.

Насколько поразил Виктор Вембаньяма? Конечно, он поражает. Но вряд ли я могу сказать о нём что-то новое. Его габариты и то, как он ими пользуется в игре — это просто невероятно! Уникальное сочетание в одном игроке размеров и скиллов. Он такой один-единственный в своём роде», — приводит слова Дёмина официальный сайт РФБ.

