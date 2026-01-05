Скидки
Антон Юдин может возглавить «Уралмаш»

По информации «Чемпионата», Антон Юдин, главный тренер российского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» из Краснодара, может возглавить екатеринбургский «Уралмаш».

Ранее сообщалось, что Юдин может покинуть «Локомотив», а его сменщиком станет сербский специалист Томислав Томович. При этом также появились сообщения, что «Уралмаш» намерен расстаться с главным тренером Ростиславом Вергуном. Согласно информации «Чемпионата», Юдин может продолжить карьеру в «Уралмаше», который был в нём заинтересован ещё летом.

Антону Юдину 53 года. В качестве спортсмена уроженец Волгограда трижды становился чемпионом России. С 2011 года ведёт тренерскую деятельность.

