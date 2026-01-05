Лука Дончич потроллил тренерский штаб соперников, предложив им оспорить решение арбитра

Во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз» (120:114) разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич попал в забавную ситуацию.

В одном из эпизодов игры, совершая проход под кольцо соперника, он сумел заработать фол на себе. После этого Дончич жестом иронично обратился к тренерскому штабу соперников, намекая, что им стоит воспользоваться возможностью для видеопросмотра эпизода и оспорить решение арбитра.

Отметим, что словенский баскетболист стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков, а также сделав девять подборов и восемь передач. В настоящее время «Лейкерс» занимают третье место в Западной конференции с результатом 22 победы при 11 поражениях.