Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич потроллил тренерский штаб соперников, предложив им оспорить решение арбитра

Лука Дончич потроллил тренерский штаб соперников, предложив им оспорить решение арбитра
Во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз» (120:114) разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич попал в забавную ситуацию.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 36, Ларэвиа - 26, Джеймс - 26, Эйтон - 15, Вандербилт - 7, Смарт - 6, Кнехт - 3, Хэйс - 1, Винсент, Джеймс, Клебер, Смит
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 23, Кауард - 16, Джексон - 14, Ландейл - 13, Альдама - 12, Джексон - 11, Колдуэлл-Поуп - 7, Смолл - 7, Колоко - 6, Спенсер - 5, Уильямс Мл., Кончар

В одном из эпизодов игры, совершая проход под кольцо соперника, он сумел заработать фол на себе. После этого Дончич жестом иронично обратился к тренерскому штабу соперников, намекая, что им стоит воспользоваться возможностью для видеопросмотра эпизода и оспорить решение арбитра.

Фото: Кадр из видео

Фото: Кадр из видео

Отметим, что словенский баскетболист стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков, а также сделав девять подборов и восемь передач. В настоящее время «Лейкерс» занимают третье место в Западной конференции с результатом 22 победы при 11 поражениях.

