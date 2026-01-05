Эксперт выделил главное преимущество Егора Дёмина в защите «Бруклина»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Колин Симмонс в статье для Sports Illustrated прокомментировал оборонительные действия 19-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Также журналист отметил прогресс в игре в защите со стороны всей команды «Нетс».

«Прогресс новичка Егора Дёмина лучше всего иллюстрирует, как индивидуальное развитие влияет на успехи всей команды. В начале сезона соперники часто атаковали через него, и в первых девяти матчах его оборонительный рейтинг составлял 124,0. Однако постепенно Дёмин стал умело использовать свой внушительный размах рук (208 см), что позволило ему улучшить этот показатель до 114,0.

Параллельно с этим заметно подтянулась и командная защита в «краске». Если на старте сезона «Бруклин» лидировал по количеству пропущенных очков в трёхсекундной зоне, то сейчас занимает лишь 16-е место по этому показателю.

Важнейшими факторами преобразований стали сыгранность и грамотная ротация на периметре между защитниками и форвардами. Даже несмотря на искусные комбинации соперников — различные заслоны и движение без мяча — последние матчи показали, что командная коммуникация и самоотдача в защите позволяют сдерживать нападение оппонентов.

Оборона всегда будет проще для понимания и перестройки за счёт нематериальных факторов, таких как настрой и желание команды. В случае «Бруклина» сработали тренерские коррективы и энтузиазм молодого коллектива, стремящегося расти и выкладываться на площадке по максимуму», — сказано в статье.