Защитник «Зенита» Ненад Димитриевич перешёл в «Баварию»

Защитник российского баскетбольного клуба «Зенит» македонец Ненад Димитриевич перешёл в немецкую «Баварию». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Защитник «Зенита» Нено Димитриевич переходит в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Контракт 27-летнего северомакедонского игрока с сине-бело-голубыми действует до окончания чемпионата-2026/2027. «Зенит» желает Нено удачи», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Отметим, что ранее «Бавария» лишилась американского разыгрывающего Спенсера Динвидди, покинувшего клуб по личным причинам.

