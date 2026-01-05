Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов очередной игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе турнира во «ВКонтакте».

Авторами лучших моментов стали следующие баскетболисты:

1. Трент Фрейзер и Андрей Мартюк («Зенит»).

2. Брендан Адамс и Глеб Фирсов («Бетсити Парма»).

3. Антон Карданахишвили и Октавиус Эллис («Уралмаш»).

4. Георгий Жбанов и Андре Роберсон («Зенит»).

5. Дин Хантер («Пари Нижний Новгород»).

6. Андрей Лопатин (УНИКС).

7. Дишон Пьерр и Маркус Бингэм (УНИКС).

8. Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ).

9. Террелл Картер («Бетсити Парма»).

10. Михаил Беленицкий (УНИКС).