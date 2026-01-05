Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026

Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов очередной игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе турнира во «ВКонтакте».

Авторами лучших моментов стали следующие баскетболисты:

1. Трент Фрейзер и Андрей Мартюк («Зенит»).
2. Брендан Адамс и Глеб Фирсов («Бетсити Парма»).
3. Антон Карданахишвили и Октавиус Эллис («Уралмаш»).
4. Георгий Жбанов и Андре Роберсон («Зенит»).
5. Дин Хантер («Пари Нижний Новгород»).
6. Андрей Лопатин (УНИКС).
7. Дишон Пьерр и Маркус Бингэм (УНИКС).
8. Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ).
9. Террелл Картер («Бетсити Парма»).
10. Михаил Беленицкий (УНИКС).

Сейчас читают:
ЦСКА и УНИКС — на другой планете, а «Самара» сделала это! Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА и УНИКС — на другой планете, а «Самара» сделала это! Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android