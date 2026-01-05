«Невероятное событие». Егор Дёмин поделился эмоциями от игры против Стефена Карри

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин рассказал, что остался в восторге от встречи с четырёхкратным чемпионом НБА американцем Стефеном Карри во время игры с «Голден Стейт Уорриорз», которая прошла 30 декабря и закончилась со счётом 120:107 в пользу калифорнийской команды.

Да, наша последняя игра в 2025 году стала особенной для меня. Перед ней был невероятный настрой, приятное волнение. Очень хотел бы перенести это состояние на каждый матч (Дёмин впервые в НБА реализовал семь трёхочковых, благодаря чему набрал 23 очка и повторил личный снайперский рекорд. — Прим. «Чемпионата»).

Игра против Стефена Карри — невероятное событие в начале моей карьеры в НБА. После матча мне удалось с ним пообщаться. Я выказал ему своё большое уважение, а он пожелал мне успехов. Эта встреча точно запомнится мне на всю жизнь», — приводит слова Дёмина официальный сайт РФБ.