Главная Баскетбол Новости

«Невероятное событие». Егор Дёмин поделился эмоциями от игры против Стефена Карри

«Невероятное событие». Егор Дёмин поделился эмоциями от игры против Стефена Карри
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин рассказал, что остался в восторге от встречи с четырёхкратным чемпионом НБА американцем Стефеном Карри во время игры с «Голден Стейт Уорриорз», которая прошла 30 декабря и закончилась со счётом 120:107 в пользу калифорнийской команды.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

Да, наша последняя игра в 2025 году стала особенной для меня. Перед ней был невероятный настрой, приятное волнение. Очень хотел бы перенести это состояние на каждый матч (Дёмин впервые в НБА реализовал семь трёхочковых, благодаря чему набрал 23 очка и повторил личный снайперский рекорд. — Прим. «Чемпионата»).

Игра против Стефена Карри — невероятное событие в начале моей карьеры в НБА. После матча мне удалось с ним пообщаться. Я выказал ему своё большое уважение, а он пожелал мне успехов. Эта встреча точно запомнится мне на всю жизнь», — приводит слова Дёмина официальный сайт РФБ.

Новости. Баскетбол
