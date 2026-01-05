Скидки
Егор Дёмин признался, что его уже узнают в Нью-Йорке

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин признался, что некоторые жители Нью-Йорка уже узнают его как игрока НБА.

«Узнают, но не так часто. Город огромный, и здесь много как болельщиков баскетбола, так и тех, кто далёк от нашего вида спорта. И это хорошо, потому что я могу спокойно проводить здесь свободное время. Например, люблю ходить пешком на домашние игры и после них возвращаться домой. Меня никто не отвлекает», — приводит слова Дёмина официальный сайт РФБ.

Ранее «Чемпионат» подробно осветил прошедший матч с участием Егора Дёмина в НБА.

