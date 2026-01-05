Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Автодор», результат матча 5 января 2026, счёт 94:49, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА разгромил «Автодор» с преимуществом в 45 очков, продлив серию побед до восьми в ЕЛ
Комментарии

Сегодня, 5 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между московским ЦСКА и саратовским «Автодором». Встреча завершилась со счётом 94:49 (27:15, 26:11, 26:14, 15:9) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
4-я четверть
94 : 49
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 17, Митрович - 11, Уэйр - 10, Астапкович - 8, Курбанов - 8, Руженцев - 7, Чадов - 6, Антонов - 5, Ухов - 2, Зайцев - 1, Ключенков
Автодор: Хаджибегович - 16, Земский - 11, Пранаускис - 8, Евсеев - 5, Вольхин - 4, Коско - 3, Клименко - 2, Сущик, Никулин, Фёдоров, Яковлев

Самым результативным игроком в составе московского коллектива стал 30-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 19 очков, сделать пять подборов, отдать шесть передач и совершить четыре перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе саратовской команды стал 26-летний черногорский центровой Ален Хаджибегович. В ходе встречи он набрал 16 очков, сделал пять подборов, а также совершил один перехват и отдал одну передачу.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
Сейчас читают:
ЦСКА и УНИКС — на другой планете, а «Самара» сделала это! Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА и УНИКС — на другой планете, а «Самара» сделала это! Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android