ЦСКА разгромил «Автодор» с преимуществом в 45 очков, продлив серию побед до восьми в ЕЛ

Сегодня, 5 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между московским ЦСКА и саратовским «Автодором». Встреча завершилась со счётом 94:49 (27:15, 26:11, 26:14, 15:9) в пользу армейцев.

Самым результативным игроком в составе московского коллектива стал 30-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 19 очков, сделать пять подборов, отдать шесть передач и совершить четыре перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе саратовской команды стал 26-летний черногорский центровой Ален Хаджибегович. В ходе встречи он набрал 16 очков, сделал пять подборов, а также совершил один перехват и отдал одну передачу.