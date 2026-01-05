Скидки
«Всё было понятно». Богичевич ответил, почему «Автодор» оказался бессилен в матче с ЦСКА

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич подвёл итоги после матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, в котором его команда потерпела поражение с разницей 45 очков — 94:49.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
4-я четверть
94 : 49
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 17, Митрович - 11, Уэйр - 10, Астапкович - 8, Курбанов - 8, Руженцев - 7, Чадов - 6, Антонов - 5, Ухов - 2, Зайцев - 1, Ключенков
Автодор: Хаджибегович - 16, Земский - 11, Пранаускис - 8, Евсеев - 5, Вольхин - 4, Коско - 3, Клименко - 2, Сущик, Никулин, Фёдоров, Яковлев

«Сегодня всё было достаточно понятно. Поздравляю ЦСКА с победой. Преимущество действующих чемпионов в качестве и физике не вызывало сомнений. Считаю, мы старались, бились и пытались показать свой максимум на данный момент.

Откровенно говоря, в нашем укороченном составе крайне тяжело было рассчитывать на большой результат в игре с ЦСКА. Идём дальше. Думаю, у нас были неплохие отрезки. Мы боролись и делали всё возможное — полагаю, это наша главная цель именно в сегодняшней встрече», — приводит слова Богичевича официальный телеграм-канал «Автодора».

