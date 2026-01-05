Скидки
Димитриевич рассказал, почему не смог отказаться от аренды в «Баварии» из «Зенита»

Северомакедонский защитник Ненад Димитриевич прокомментировал свой переход на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита» в «Баварию», которая играет в Евролиге.

«Бавария» — это замечательный и высокоуважаемый клуб, и когда тебя приглашает сам тренер [Светислав] Пешич, отказаться просто невозможно — это большая честь», — приводит слова Димитриевича пресс-служба немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что Димитриевич проведёт в «Баварии» остаток сезона-2025/2026. При этом соглашение 27-летнего баскетболиста из Северной Македонии с «Зенитом» действует до конца сезона-2026/2027.

Вместе с тем, согласно информации от мюнхенского клуба, контракт Ненада рассчитан лишь до конца текущего сезона с опцией продления.

