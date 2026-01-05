Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Автодора» Земский высказался после поражения от ЦСКА с 45-очковой разницей

Форвард «Автодора» Земский высказался после поражения от ЦСКА с 45-очковой разницей
Комментарии

Форвард саратовского «Автодора» Павел Земский высказался после встречи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 с московским ЦСКА, в которой его команда проиграла с 45-очковой разницей — 94:49.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
4-я четверть
94 : 49
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 17, Митрович - 11, Уэйр - 10, Астапкович - 8, Курбанов - 8, Руженцев - 7, Чадов - 6, Антонов - 5, Ухов - 2, Зайцев - 1, Ключенков
Автодор: Хаджибегович - 16, Земский - 11, Пранаускис - 8, Евсеев - 5, Вольхин - 4, Коско - 3, Клименко - 2, Сущик, Никулин, Фёдоров, Яковлев

— Для нас матч с ЦСКА получился неудачным. Сегодня допустили довольно много промахов, не могли реализовать свои броски. Один из ключевых моментов — проиграли физическую борьбу, отдали подбор. Будем исправлять ошибки и готовиться к следующей игре с «Пармой». Спасибо всем болельщикам, кто сегодня нас поддерживал как на трибунах, так и по телевизору. Поздравляю команду соперника с хорошей победой.

— Поначалу показалось, что авторитет ЦСКА и желание проявить себя против действующего чемпиона немного сковывало нашу молодёжь. Так ли это?
— Все ребята были настроены на борьбу. Предположу, сказался опыт соперника. Всё-таки у нас достаточно молодая команда. Нам надо учиться с первых минут выходить жёстко и не допускать грубых ошибок в матчах с такими клубами, — приводит слова Земского официальный телеграм-канал «Автодора».

Сейчас читают:
ЦСКА и УНИКС — на другой планете, а «Самара» сделала это! Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА и УНИКС — на другой планете, а «Самара» сделала это! Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android