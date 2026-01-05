Форвард «Автодора» Земский высказался после поражения от ЦСКА с 45-очковой разницей

Форвард саратовского «Автодора» Павел Земский высказался после встречи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 с московским ЦСКА, в которой его команда проиграла с 45-очковой разницей — 94:49.

— Для нас матч с ЦСКА получился неудачным. Сегодня допустили довольно много промахов, не могли реализовать свои броски. Один из ключевых моментов — проиграли физическую борьбу, отдали подбор. Будем исправлять ошибки и готовиться к следующей игре с «Пармой». Спасибо всем болельщикам, кто сегодня нас поддерживал как на трибунах, так и по телевизору. Поздравляю команду соперника с хорошей победой.

— Поначалу показалось, что авторитет ЦСКА и желание проявить себя против действующего чемпиона немного сковывало нашу молодёжь. Так ли это?

— Все ребята были настроены на борьбу. Предположу, сказался опыт соперника. Всё-таки у нас достаточно молодая команда. Нам надо учиться с первых минут выходить жёстко и не допускать грубых ошибок в матчах с такими клубами, — приводит слова Земского официальный телеграм-канал «Автодора».