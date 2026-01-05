Единая лига: результаты матчей 5 января

В понедельник, 5 января, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 5 января:

ЦСКА — «Автодор» — 94:49.

Победа над коллективом из Саратова позволила действующему чемпиону сохранить первую строчку в турнирной таблице. После 19 встреч у москвичей 17 побед при двух поражениях. На втором месте УНИКС — у казанцев такая же разница выигранных и проигранных матчей. Третье место у «Зенита» — 12 побед при шести поражениях.