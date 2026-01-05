«Зенит» и «Бавария» выпустили противоречащую информацию по контракту Димитриевича

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Зенит» и выступающей в Евролиге немецкой «Баварии» опубликовали противоречащие сообщения по поводу контракта северомакедонского защитника Ненада Димитриевича, который 5 января официально перешёл в мюнхенский коллектив.

В санкт-петербургском коллективе заявили: «Защитник «Зенита» Нено Димитриевич переходит в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до окончания сезона-2026/2027».

А в немецком коллективе сообщили, что Димитриевич подписал контракт с «Баварией»: «MVP Восточноевропейской лиги ВТБ 2024 года подписал контракт с мюнхенцами до конца сезона с возможностью продления ещё на один год».

После 19 матчей в Евролиге немцы занимают последнее, 20-е место, одержав шесть побед при 13 поражениях.