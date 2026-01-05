Скидки
«Реал» вслед за «Барселоной» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива без зрителей на трибунах

«Реал» вслед за «Барселоной» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива без зрителей на трибунах
Комментарии

Матч 21-го тура Евролиги сезона-2025/2026 между мадридским «Реалом» и «Маккаби» Тель-Авив пройдёт без зрителей на трибунах, о чём сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
08 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
«Реал» подтверждает, что матч Евролиги с тель-авивским «Маккаби», запланированный на четверг, 8 января, пройдёт за закрытыми дверями. После заседания Государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, которая объявила игру опасной, мадридский «Реал» выполняет рекомендацию Национальной полиции.

Стоимость всех билетов, приобретённых на эту игру, будет возвращена немедленно и автоматически, без каких-либо претензий со стороны покупателя. Владельцам сезонных билетов будут возвращены средства для продления их действия на следующий сезон», — говорится в заявлении клуба.

Официально
«Барселона» примет «Маккаби» Тель-Авив без зрителей из-за соображений безопасности
