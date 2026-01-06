Скидки
Bleacher Report опубликовал рейтинг 5 переоценённых игроков сезона. В списке два чемпиона

Авторитетное американское издание Bleacher Report опубликовало рейтинг из пяти переоценённых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026.

Топ-5 переоценённых игроков НБА в нынешнем сезоне по версии Bleacher Report:

1. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»).
2. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»).
3. Джаред Маккейн («Филадельфия Сиксерс»).
4. Жонатан Куминга («Голден Стэйт Уорриорз»).
5. Майкл Портер («Бруклин Нетс»).

Портер, выбранный «Денвер Наггетс» под общим 14-м номером на драфте НБА 2018 года, стал чемпионом в составе клуба в 2023 году. С 2025-го выступает за коллектив из Нью-Йорка.

Куминга выступает за «Уорриорз» с 2021 года, когда клуб выбрал его под седьмым номером на драфте, а в 2022-м он завоевал с ними титул.

