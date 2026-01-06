Скидки
Фенербахче Стамбул — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Баскетбол Новости

Дюранту нужно провести 12 сезонов, чтобы побить выдающийся рекорд Леброна в НБА

Дюранту нужно провести 12 сезонов, чтобы побить выдающийся рекорд Леброна в НБА
Форварду «Хьюстон Рокетс» Кевину Дюранту необходимо провести около 12 сезонов в НБА, чтобы повторить достижение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по числу матчей подряд с 10+ очками.

После того как историческая серия Леброна прервалась на отметке в 1 297 игр, Дюрант стал обладателем самой продолжительной действующей серии в лиге.

Сейчас она насчитывает более 280 матчей. Таким образом, чтобы повторить рекорд Леброна, Дюранту нужно набирать 10 и более очков на протяжении порядка 12 сезонов, при этом не прерывая серию и не пропуская игр. Сейчас Кевину 37 лет.

Дюрант, Амен Томпсон и Шенгюн на медиадне «Хьюстон Рокетс»:

