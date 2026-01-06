«В трансляции не увидеть». Мама Дёмина показала видео с трибун на матче сына в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост в своём телеграм-канале, где поделился с болельщиками свежими видео. Их сделала мама спортсмена, которая побывала на арене «Бруклина» во время матча сына с «Денвер Наггетс» (127:115) в регулярном чемпионате НБА.

«Попросил маму снять для вас несколько атмосферных кадров с матча с «Денвером», которые не увидеть в трансляции. Приятно видеть солд-аут на каждой игре. Атмосфера арены — огонь», — написал Дёмин.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Егора Дёмина. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В матче с «Денвером» Дёмин набрал 13 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.