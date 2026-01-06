«В трансляции не увидеть». Мама Дёмина показала видео с трибун на матче сына в НБА
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост в своём телеграм-канале, где поделился с болельщиками свежими видео. Их сделала мама спортсмена, которая побывала на арене «Бруклина» во время матча сына с «Денвер Наггетс» (127:115) в регулярном чемпионате НБА.
НБА — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Портер - 27, Клауни - 22, Шарп - 17, Томас - 17, Уильямс - 13, Дёмин - 13, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Траоре - 5, Вульф - 2, Мартин, Уилсон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 26, Уотсон - 23, Гордон - 20, Холмс - 6, Ннаджи - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Пикетт - 3, Джонс, Строутер, Тайсон, Браун
«Попросил маму снять для вас несколько атмосферных кадров с матча с «Денвером», которые не увидеть в трансляции. Приятно видеть солд-аут на каждой игре. Атмосфера арены — огонь», — написал Дёмин.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Егора Дёмина. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В матче с «Денвером» Дёмин набрал 13 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.
