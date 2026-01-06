Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче Стамбул — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евгений Воронов ответил, что ему нравится в Егоре Дёмине

Евгений Воронов ответил, что ему нравится в Егоре Дёмине
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне (Великобритания) атакующий защитник МБА-МАИ Евгений Воронов во время подкаста с Антоном Понкрашовым поделился мнением о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине.

— А следишь ли ты за Дёминым в НБА? Большое количество информации про него обсуждают. Смотрел ли какую-то игру, хайлайты?
— Я хайлайты смотрел. Смотрел несколько игр, когда он был ещё в университете. Читал, смотрел видео, как он готовился, как работал. Ну, слушай, во-первых, это круто, что такой высокий пик. Плюс мне импонирует, как он и ведёт себя в медиа ы принципе, плюс как он разговаривает, какие он интервью даёт.

Я так понимаю, что по работе и по отношению там всё на топ уровне, конечно, хочется, чтобы он реализовал себя, у него была очень хорошая яркая карьера. Потому что высокий пик, большие ожидания, молодая команда. Наверное, скажем так, здорово, когда у тебя такая молодая команда, а от тебя не ждут каких-то чемпионских амбиций.

Мне кажется, что у него все есть возможности заиграть хорошо. Опять же, как понимаю, от него хотят больше, чтобы он создавал, проходил внутрь. Сейчас достаточно уверенно атакует с дальней дистанцией. Ну посмотрим, как он будет прогрессировать, как его будут использовать, — сказал Воронов в эфире First&Red.

Сейчас читают:
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android