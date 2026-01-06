Известный журналист из США ответил, был ли прав «Бруклин», выбрав Дёмина на драфте НБА

Известный американский спортивный журналист Тони Джонс дал комментарий по поводу российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. По мнению Джонса, «Бруклин» поступил правильно, выбрав россиянина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Нетс» оказались правы насчёт Егора Дёмина», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В этом сезоне НБА к данному моменту Егор принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирал 9,9 очка, делал 3,3 подбора и 3,5 передачи.

