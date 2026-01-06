Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известный журналист из США ответил, был ли прав «Бруклин», выбрав Дёмина на драфте НБА

Известный журналист из США ответил, был ли прав «Бруклин», выбрав Дёмина на драфте НБА
Комментарии

Известный американский спортивный журналист Тони Джонс дал комментарий по поводу российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. По мнению Джонса, «Бруклин» поступил правильно, выбрав россиянина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Нетс» оказались правы насчёт Егора Дёмина», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В этом сезоне НБА к данному моменту Егор принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирал 9,9 очка, делал 3,3 подбора и 3,5 передачи.

Сейчас читают:
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android