Главная Баскетбол Новости

Портал из США поставил оценку Дёмину после победы в матче с «Денвером»

Портал из США поставил оценку Дёмину после победы в матче с «Денвером»
Комментарии

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Подопечные Жорди Фернандеса одержали победу со счётом 127:115.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Портер - 27, Клауни - 22, Шарп - 17, Томас - 17, Уильямс - 13, Дёмин - 13, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Траоре - 5, Вульф - 2, Мартин, Уилсон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 26, Уотсон - 23, Гордон - 20, Холмс - 6, Ннаджи - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Пикетт - 3, Джонс, Строутер, Тайсон, Браун

Россиянин Егор Дёмин («Бруклин») получил оценку B+ (выше среднего). В этой встрече он набрал 13 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.

«Дёмин сыграл уверенно, реализуя броски в те моменты, когда мяч оказывался у него в руках. В этом матче его трёхочковые шли точно в цель.

Следует отметить, что в этой системе Дёмин не так часто держит мяч, но обнадёживает, что он отдаёт простые передачи, вместо того чтобы пытаться делать всё самому на раннем этапе своего дебютного сезона», — говорится в материале Филлипса-Китона.

