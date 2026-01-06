Портал из США поставил оценку Дёмину после победы в матче с «Денвером»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Подопечные Жорди Фернандеса одержали победу со счётом 127:115.

Россиянин Егор Дёмин («Бруклин») получил оценку B+ (выше среднего). В этой встрече он набрал 13 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.

«Дёмин сыграл уверенно, реализуя броски в те моменты, когда мяч оказывался у него в руках. В этом матче его трёхочковые шли точно в цель.

Следует отметить, что в этой системе Дёмин не так часто держит мяч, но обнадёживает, что он отдаёт простые передачи, вместо того чтобы пытаться делать всё самому на раннем этапе своего дебютного сезона», — говорится в материале Филлипса-Китона.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: