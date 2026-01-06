Скидки
Трей Янг и его агенты начали работу над возможным обменом из «Атланты» — ESPN

Трей Янг и его агенты начали работу над возможным обменом из «Атланты» — ESPN
Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА, разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг и его агенты — Аарон Минц, Дрю Моррисон и Остин Браун, работают с клубом над возможным обменом, сообщает ESPN.

По информации источников, представители Янга и генеральный менеджер «Хоукс» Онси Салех за последнюю неделю начали позитивные и конструктивные переговоры с целью найти решение ситуации.

«Атланта» и агенты Янга поддерживают диалог о его будущем уже несколько месяцев — с тех пор, как клуб решил не предлагать 27-летнему защитнику продление контракта. По действующему соглашению у Янга остаются текущий и следующий сезоны на общую сумму $95 млн, при этом летом у него есть опция игрока.

Янг выбран на драфте НБА 2018 года в первом раунде под общим пятым номером клубом «Даллас Маверикс» и сразу же был обменян в «Хоукс» на Луку Дончича.

